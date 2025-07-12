Di Ambang Pecahkan Rekor 2 Legenda, Marc Marquez Ogah Sombong Jelang MotoGP Jerman 2025

MARC Marquez di ambang pecahkan rekor 2 legenda di MotoGP Jerman 2025. Meski begitu, pembalap Ducati Lenovo tersebut ogah sombong.

Marc Marquez memilih mawas diri menjelang MotoGP Jerman 2025. Marquez mengatakan tidak mau terlalu percaya diri agar tak ceroboh membuat kesalahan.

1. Marc Marquez Merasa Campur Aduk

Marc Marquez menatap seri balapan di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada 13 Juli 2025 dengan perasaan campur aduk. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memang mempunyai catatan positif di lintasan balap tersebut.

Marquez sukses memenangkan delapan balapan di Jerman sejak berkarier pada 2013. Namun di sisi lain, Marquez juga tetap waspada menatap balapan tersebut.

Terlebih, pembalap asal Spanyol itu agak sial ketika tampil di sirkuit favoritnya pada musim ini. Balapan di Amerika Serikat pada Maret 2023 menjadi salah satu contohnya.

Meski begitu, Marquez sudah memenangkan enam balapan di musim ini, termasuk di sirkuit yang tidak menjadi favoritnya. Dia tidak mau terlalu percaya diri.

"Ini memungkinkan Anda mengelola balapan secara berbeda, tetapi Anda harus menjaga kepercayaan diri itu tetap terkendali," kata Marquez, dilansir dari Motosan, Sabtu (12/7/2025).

"Karena jika tidak, apa yang terjadi pada saya di Austin (Amerika Serikat) bisa terjadi pada Anda: terlalu percaya diri, terlalu rileks, dan Anda bisa membuat kesalahan," sambungnya.

2. Berjuang Keras

Marquez menganggap balapan di Jerman akan sama seperti seri sebelumnya. Dia akan tetap berjuang keras demi meraih kemenangan di Sirkuit Sachsenring.

"Tapi bagi saya, saya berusaha lebih keras, Alex (Marquez) melaju sangat cepat, begitu pula Pecco (Bagnaia)," tutur Marquez.