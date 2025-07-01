Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo: Marc Marquez Tidak Perlu Ambil Risiko Besar Lagi untuk Menang di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |06:49 WIB
Jorge Lorenzo: Marc Marquez Tidak Perlu Ambil Risiko Besar Lagi untuk Menang di MotoGP
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, terpukau dengan penampilan spektakuler Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, Marc Marquez kini sudah tidak perlu lagi ambil risiko banyak untuk menang di MotoGP.

Kondisi ini berbeda kala Marc Marquez masih membela Honda. Di tim tersebut, Marquez sempat alami masa-masa sulit untuk menang hingga bahkan kerap alami kecelakaan.

Marc Marquez memenangi MotoGP Belanda 2025 (Foto: Ducati Corse)

1. Marc Marquez Menggila

Marc Marquez tampil gacor di MotoGP 2025. Dia kerap sapu bersih kemenangan, termasuk di MotoGP Belanda 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu.

Meski start dari posisi keempat saja, Marquez bisa menang di balapan utama dan sprint race. Hasil ini membuat Marquez sudah sapu bersih kemenangan di 6 seri MotoGP 2025.

Kini, Marquez pun kukuh bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu total sudah mengemas 307 poin.

 

Halaman:
1 2
