Adu Kekayaan Petenis Novak Djokovic dengan Roger Federer, Bak Bumi dan Langit!

ADU kekayaan petenis Novak Djokovic dengan Roger Federer menarik untuk diulas. Sebab, nominal yang tertera bak bumi dan langit!

Djokovic dan Federer termasuk dua petenis tunggal putra terbaik sepanjang masa. Bersama Rafael Nadal, ketiganya disebut sebagai The Three Musketeers di dunia tenis.

Beragam prestasi sudah diraih oleh Djokovic dan Federer. Tentu saja keduanya kini hidup berkecukupan bahkan lebih, dari jerih payah mereka di lapangan.

1. Kekayaan Novak Djokovic

Lantas, berapa kekayaan Novak Djokovic? Menurut laporan Business Outsanders, pria yang akrab disapa Nole itu memiliki harta kekayaan senilai USD240 juta (setara Rp3,9 triliun).

Angka itu didapat dari total hadiah uang selama berkarier di dunia tenis. Belum lagi, Djokovic juga menjadi duta bagi produk-produk ternama seperti Lacoste, Hublot, dan Asics.

Pria berpaspor Serbia ini total memiliki 24 gelar juara di ajang grand slam. Ia merupakan petenis tersukses dari sisi gelar juara.