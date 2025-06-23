Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Adu Kekayaan Petenis Novak Djokovic dengan Roger Federer, Bak Bumi dan Langit!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |21:14 WIB
Adu Kekayaan Petenis Novak Djokovic dengan Roger Federer, Bak Bumi dan Langit!
Simak adu kekayaan petenis Novak Djokovic dengan Roger Federer (Foto: Instagram/@rafaelnadal)
A
A
A

ADU kekayaan petenis Novak Djokovic dengan Roger Federer menarik untuk diulas. Sebab, nominal yang tertera bak bumi dan langit!

Djokovic dan Federer termasuk dua petenis tunggal putra terbaik sepanjang masa. Bersama Rafael Nadal, ketiganya disebut sebagai The Three Musketeers di dunia tenis.

Novak Djokovic meraih emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Caroline Blumberg)

Beragam prestasi sudah diraih oleh Djokovic dan Federer. Tentu saja keduanya kini hidup berkecukupan bahkan lebih, dari jerih payah mereka di lapangan.

Saksikan langsung laga-laga tenis dunia termasuk ajang grand slam dan ATP/WTP Tour secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

1. Kekayaan Novak Djokovic

Lantas, berapa kekayaan Novak Djokovic? Menurut laporan Business Outsanders, pria yang akrab disapa Nole itu memiliki harta kekayaan senilai USD240 juta (setara Rp3,9 triliun).

Angka itu didapat dari total hadiah uang selama berkarier di dunia tenis. Belum lagi, Djokovic juga menjadi duta bagi produk-produk ternama seperti Lacoste, Hublot, dan Asics.

Pria berpaspor Serbia ini total memiliki 24 gelar juara di ajang grand slam. Ia merupakan petenis tersukses dari sisi gelar juara.

 

Halaman:
1 2
