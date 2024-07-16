Gagal Juara Wimbledon 2024, Novak Djokovic Bertekad Sabet Medali Emas Olimpiade Paris

WIMBLEDON - Novak Djokovic bicara soal masa depan kariernya setelah kalah di final Wimbledon 2024. Ia mengaku belum memikirkan untuk pensiun dan ingin terus bersaing di level tertinggi, termasuk untuk meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024.

Djokovic harus menerima kenyataan pahit di final Wimbledon 2024 yang berlangsung pada Minggu 14 Juli 2024 malam WIB di All England Club, London, Inggris. Ia gagal menjadi juara usai dilibas oleh unggulan ketiga asal Spanyol, Carlos Alcaraz, dengan skor telak 6-2, 6-2 dan 7-6 (7-4).

Dengan hasil tersebut, bintang asal Serbia itu masih harus menunda perpanjangan rekor gelar grand slam yang dimilikinya, yang masih tertahan di angka 24. Sementara bagi Alcaraz, titel Wimbledon 2024 merupakan raihan grand slam keempat dalam kariernya.

Kegagalan tersebut pun menimbulkan spekulasi Djokovic bakal mengakhiri kariernya dalam waktu dekat. Namun, petenis berusia 37 tahun itu menegaskan sama sekali belum memikirkan soal gantung raket selama masih bisa bersaing di papan atas.

"Sejauh menyangkut kembali ke sini, maksud saya, saya akan senang sekali. Saya tidak punya pikiran lain saat ini selain ini adalah Wimbledon terakhir saya,” kata Djokovic dilansir dari Express, Selasa (16/7/2024).

“Saya benar-benar ingin bermain. Saya tidak punya batasan apa pun dalam pikiran saya. Saya masih ingin terus maju dan bermain selama saya merasa mampu bermain di level setinggi ini,” tambah Nole.

Kendati memegang rekor grand slam terbanyak dalam sejarah, Djokovic masih belum punya satu gelar besar dalam kariernya, yakni medali emas Olimpiade. Pesta olahraga terakbar di dunia itu bakal digelar di Paris, Prancis, tepatnya di lapangan Roland Garros.