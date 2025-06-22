Lupakan Francesco Bagnaia, Marc Marquez Ungkap Lawan Terberatnya di MotoGP 2025

FLORENCE - Jelang MotoGP Italia 2025, pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkapkan siapa lawan terberatnya di musim ini. Menariknya nama tersebut bukanlan rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, melainkan adik kandungnya sendiri, yakni Alex Marquez (Gresini Ducati).

Marc Marquez saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Lewat kemenangan di sesi sprint MotoGP Italia 2025 kemarin, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- telah mengoleksi 245 poin.

Sementara, Alex yang finis di urutan kedua, masih jadi rival terdekat dengan koleksi 210 poin. Keduanya akan kembali bersaing di balapan utama MotoGP Italia 2025, Minggu (22/6/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Puji Performa Alex

Marquez menilai, performa adiknya pada balapan sprint sangat luar biasa. Namun, The Baby Alien siap membuktikan diri pada balapan utama MotoGP Italia 2025.

"Tentu saja, karena Alex tahu sirkuit ini, karena akhir pekan belum selesai. Dia harus 'menyerang' saya. Jadi, lelucon tentang taman yang diceritakan orang-orang Gresini Ducati di Aragon, saya akan mengembalikannnya di sini," kata Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (22/6/2025).

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

"Maksud saya, ini halaman belakang Anda, tetapi hei, dia melakukannya dengan sangat baik. Dia membuktikan diri sebagai rival yang hebat," sambungnya.

2. Pesaing Terberat

Lebih jauh, Marquez mengakui bahwa Alex saat ini adalah pesaing terberatnya dalam perebutan gelar. Menurutnya, Alex adalah pembalap paling bugar untuk mengejarnya di klasemen sementara.