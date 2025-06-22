Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Menangi Balapan Red Bull Rookies Cup di Sirkuit Mugello!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |08:30 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Menangi Balapan Red Bull Rookies Cup di Sirkuit Mugello!
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama menang di Sirkuit Mugello pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025. (Foto: Instagram/veda_54)
SEJARAH tercipta saat pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama beraksi pada balapan Red Bull Rookies Cup 2025 di Sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu 21 Juni 2025. Veda Ega tepatnya berhasil menjadi juara pada race 1 seri keempat dari Red Bull Rookies Cup 2025 tersebut.

Tentunya pencapaian Veda Ega itu layak mendapatkan apresiasi. Terlebih itu adalah kemenangan pertamanya di ajang balap Red Bull Rookies Cup.

1. Menang di Mugello

Penampilan Veda Ega sudah menjanjikan sejak babak kualifikasi. Terbukti, ia berhasil menjadi yang tercepat kedua di sesi kualifikasi sehingga berhak berada di baris paling depan saat start di Sirkuit Mugello.

Kondisi itu jelas memberikan keuntungan untuk Veda Ega. Pada awalnya, Veda Ega mendapatkan perlawanan ketat dari rider-rider lain, termasuk sang pemegang Pole position, Brian Uriarte.

Setelah bertarung selama 26 menit 31,484 detik, Veda Ega berhasil menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis. Ia unggul tipis, yakni 0,071 detik saja dari sang runner-up, David Gonzalez.

2. Dapat Pujian

Veda Ega Pratama
Veda Ega Pratama

Keberhasilan Veda Ega Pratama menang di Mugello langsung disambut baik pihak Red Bull Rookies Cup. Menurut mereka, itu menjadi kemenangan yang layak diterima Veda Ega Pratama atas penampilan apiknya di Mugello.

“Pratama menang di Mugello! Kemenangan pertama yang pantas diraih pembalap Indonesia di ajang Rookies Cup,” bunyi keterangan resmi Red Bull Rookies Cup, dikutip dari akun instagran @redbullrookiescup, Minggu (22/6/2025).

 

