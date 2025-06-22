Reaksi Marc Marquez Usai Toprak Razgatlioglu Resmi Gabung Prima Pramac di MotoGP 2026

REAKSI Marc Marquez usai Toprak Razgatlioglu resmi gabung Prima Pramac di MotoGP 2026. Alih-alih gusar karena rivalnya bakal bertambah, pembalap Ducati Lenovo itu justru menyambut gembira kehadiran Toprak Razgatlioglu di grid MotoGP 2026.

Marc Marquez sangat senang karena ada pembalap baru yang akan bersaing di kelas utama. Dia pun yakin persaingan makin seru musim depan.

1. Toprak Razgatlioglu Resmi Bakal Mentas di MotoGP 2026

Razgatlioglu akan berseragam tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing pada MotoGP 2026. Mimpi pembalap asal Turki itu untuk membalap di kelas utama akhirnya terwujud setelah tahun demi tahun diwarnai dengan rumor.

Kehadiran Razgatlioglu di MotoGP mendapat sambutan positif dari Baby Alien -julukan Marc Marquez. Dia menyebut Razgatlioglu bukan pembalap kacangan, karena prestasinya sudah teruji di ajang World Superbike (WSBK).

“Ya, tentu saja menyenangkan bisa menyambut juara lain seperti Toprak ke dalam kejuaraan kami,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Minggu (22/6/2025).

2. Penasaran

Marquez cukup penasaran dengan gaya balapan yang akan dimainkan Razgatlioglu. The Baby Alien juga sangat senang karena di grid MotoGP musim depan akan ada rider yang berasal dari Turki.

“Jadi, mari kita lihat. Akan menarik melihat gaya balap yang berbeda, karena di Superbike dia terlihat selalu mengandalkan roda depan dan sangat kuat?” tuturnya.

“Jadi, ini akan menyenangkan dan bagus untuk kejuaraan karena ada lagi kebangsaan baru yang bergabung," lanjut Marquez.