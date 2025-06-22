Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Marc Marquez Usai Toprak Razgatlioglu Resmi Gabung Prima Pramac di MotoGP 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |02:05 WIB
Reaksi Marc Marquez Usai Toprak Razgatlioglu Resmi Gabung Prima Pramac di MotoGP 2026
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

REAKSI Marc Marquez usai Toprak Razgatlioglu resmi gabung Prima Pramac di MotoGP 2026. Alih-alih gusar karena rivalnya bakal bertambah, pembalap Ducati Lenovo itu justru menyambut gembira kehadiran Toprak Razgatlioglu di grid MotoGP 2026.

Marc Marquez sangat senang karena ada pembalap baru yang akan bersaing di kelas utama. Dia pun yakin persaingan makin seru musim depan.

Toprak Razgatlioglu. (Foto: X/toprak_tr54)

1. Toprak Razgatlioglu Resmi Bakal Mentas di MotoGP 2026

Razgatlioglu akan berseragam tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing pada MotoGP 2026. Mimpi pembalap asal Turki itu untuk membalap di kelas utama akhirnya terwujud setelah tahun demi tahun diwarnai dengan rumor.

Kehadiran Razgatlioglu di MotoGP mendapat sambutan positif dari Baby Alien -julukan Marc Marquez. Dia menyebut Razgatlioglu bukan pembalap kacangan, karena prestasinya sudah teruji di ajang World Superbike (WSBK).

“Ya, tentu saja menyenangkan bisa menyambut juara lain seperti Toprak ke dalam kejuaraan kami,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Minggu (22/6/2025).

2. Penasaran

Marquez cukup penasaran dengan gaya balapan yang akan dimainkan Razgatlioglu. The Baby Alien juga sangat senang karena di grid MotoGP musim depan akan ada rider yang berasal dari Turki.

“Jadi, mari kita lihat. Akan menarik melihat gaya balap yang berbeda, karena di Superbike dia terlihat selalu mengandalkan roda depan dan sangat kuat?” tuturnya.

“Jadi, ini akan menyenangkan dan bagus untuk kejuaraan karena ada lagi kebangsaan baru yang bergabung," lanjut Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/38/3191613/marc_marquez_bersikap_realistis_jelang_motogp_2026-hjuN_large.jpg
Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/38/3191453/berikut_lima_motor_motogp_terkencang_di_2025-gL8K_large.jpg
5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/38/3191310/simak_kaleidoskop_2025_tentang_keberhasilan_marc_marquez_merebut_juara_dunia_ketujuh_di_kelas_motogp-Z6J7_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Gelar Juara Dunia Ke-7 Marc Marquez yang Lebih dari Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement