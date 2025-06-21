Klasemen MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Italia 2025: Marc Marquez Masih Tak Tersentuh di Puncak

KLASEMEN MotoGP 2025 kelar sprint race MotoGP Italia 2025. Marc Marquez masih tak tersentuh di puncak.

Diketahui, Marc Marquez sukses menang di sesi sprint race MotoGP Italia 2025. Hasil ini membuat pundi-pundi poin pembalap Ducati Lenovo itu makin bertambah.

1. Marc Marquez Tak Terbendung

Laju Marc Marquez tak terbendung di sprint race MotoGP Italia 2025. Mulai dari pole position, Marquez sempat kecolongan di awal balapan karena fokus membenahi bagian di motornya.

Marquez disalip sang rekan setim, Francesco Bagnaia, yang start dari posisi kedua. Tetapi, Marquez langsung merangsek ke depan. Dia salip Bagnaia dan Alex Marquez hingga akhirnya memimpin balapan.

Di tengah persaingan yang ketat, Marquez bisa konsisten memimpin balapan. Dia pun akhirnya keluar sebagai pemenang.

Ini jadi kemenangan kedelapan Marc Marquez di sprint race MotoGP 2025. Dia hanya terpeleset di MotoGP Inggris 2025. Kala itu, dia finis di posisi kedua pada sesi sprint race.

Tak hanya itu, Marquez juga bisa menambah pundi-pundi poinnya hingga total sudah mengemas 245 poin. Marquez pun makin kukuh memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2025.

2. Dipepet sang Adik

Kini, di klasemen, Marc Marquez dipepet ketat sang adik, Alex Marquez. Alex diketahui juga berjaya di sprint race MotoGP Italia 2025 dengan finis di urutan kedua.

Dengan begitu Alex kini total mengantongi 210 poin. Pembalap Gresini Ducati itu terpaut 35 dari Marc Marquez.

Di belakang Alex Marquez, kini ada Francesco Bganaia. Dia masih tertahan di urutan ketiga dengan 147 poin. Bagnaia terpaut hingga 98 poin dari Marc Marquez.

Posisi lima besar di klasemen dilengkapi oleh Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Mereka masih tertahan di urutan 4 dan 5.