HOME SPORTS F1 & A1

Tak Sekadar Lihat Balapan, Penonton Bisa Jadi Pembalap Formula E di Gaming Arena Jakarta E-Prix 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |13:59 WIB
Tak Sekadar Lihat Balapan, Penonton Bisa Jadi Pembalap Formula E di Gaming Arena Jakarta E-Prix 2025
Gaming Arena di Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Para penonton Jakarta E-Prix 2025 mendapatkan kesempatan untuk merasakan sensasi menjadi pembalap Formula E lewat simulator. Ya, Gaming Arena Formula E Jakarta menjadi daya tarik tersendiri di Beach City International, Ancol, pada Sabtu (21/6/2025).

Perlu diketahui, banyak aktivitas seru sebelum para penonton Formula E menyaksikan balapan utama Jakarta E-Prix 2025. Sebab balapan utama akan dimulai pukul 15.05 WIB.

1. Jadi Pembalap Via Simulator

Berdasarkan pantauan Okezone di sana, banyak aktivitas yang bisa dilakukan para penonton di sana. Mereka bisa memberikan sentuhan seni di anggota tubuh dengan tato temporer bertema Formula E, wisata kuliner, berburu berbagai merchandise.

Untuk lokasi yang paling dipadati adalah simulator balapan Formula E. Oleh dikarenakan, para penonton bisa menikmati simulator balapan Formula E.

Penanggung jawab area gaming, Azka mengatakan simulator balapan Formula E selalu menjadi daya tarik dalam setiap gelaran Formula E Jakarta. Namun, tahun ini antusiasnya paling tinggi ketimbang edisi sebelumnya.

Gaming Arena di Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Gaming Arena di Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Penonton diberikan waktu 7 menit untuk merasakan sensasi balapan Formula E di simulator. Atraksi ini diminati penonton setiap tahunnya tinggi," ujar Azka, dikutip Sabtu (21/6/2025).

2. Formula E Jakarta E-Prix 2025

Tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga Formula E Jakarta setelah sebelumnya rutin digelar pada 2022 dan 2023. Jakarta menjadi seri balapan ke-12 dalam kalender balap Formula E musim ini.

 

1 2
