Hasil Latihan MotoGP Italia 2025: Maverick Vinales Asapi Francesco Bagnaia dan Marc Marquez

Maverick Vinales jadi pembalap tercepat di sesi latihan MotoGP Italia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

SCARPERIA E SAN PIERO – Hasil Latihan MotoGP Italia 2025 sudah diketahui. Maverick Vinales jadi pembalap tercepat di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Jumat (20/6/2025) malam WIB.

Pembalap tim Red Bull KTM Tech3 itu mengasapi duo Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sementara, Alex Marquez harus puas di posisi empat.

Jalannya Sesi Latihan

Sesi ini sangat penting untuk menentukan 10 pembalap teratas yang langsung ke babak dua kualifkasi (Q2). Sementara, sisanya alias 12 rider harus melalui Q1 dengan dua teratas akan lolos ke fase kedua.

Maka dari itu, para pembalap langsung keluar garasi untuk mencatat waktu terbaiknya. Bagnaia membukukan 1 menit 47,022 detik pada kesempatan pertamanya.

Pedro Acosta panas dan menggusur Bagnaia dengan torehan 1 menit 45,729 detik. Kecelakaan menimpa Fabio Quartararo di tikungan 4 saat latihan berlangsung hampir 12 menit. Beruntung, ia masih bisa bangkit.

Sementara itu, Marquez masih terpaut 0,117 detik dari Acosta di posisi tiga memasuki 20 menit terakhir. Bagnaia ada di urutan tujuh dengan selisih 0,312 detik.