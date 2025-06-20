Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Italia 2025 Hari Ini: Francesco Bagnaia Asapi Marc Marquez?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |06:25 WIB
Jadwal MotoGP Italia 2025 Hari Ini: Francesco Bagnaia Asapi Marc Marquez?
Simak jadwal MotoGP Italia 2025 yang akan fokus pada Francesco Bagnaia dan Marc Marquez (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

JADWAL MotoGP Italia 2025 hari ini, Jumat (20/6/2025) akan dibahas Okezone. Akankah Francesco Bagnaia gantian mengasapi Marc Marquez?

Seri kesembilan MotoGP 2025 resmi dimulai hari ini. Balapan bertajuk MotoGP Italia 2025 itu digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero.

1. Marc Marquez Dominan

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati Corse)

Hingga seri kedelapan, Marquez masih tampil dominan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu merebut lima kali pole position serta empat kali menang balapan.

Alhasil, Marquez kini bertakhta di puncak klasemen MotoGP 2025. Juara dunia enam kali tersebut mengumpulkan 233 poin dan unggul 32 angka dari Alex Marquez di urutan dua.

2. Momentum Francesco Bagnaia

Sedangkan, Bagnaia masih terseok-seok hingga seri ke delapan. Ia sempat bangkit dan meraih podium dengan finis kedua di MotoGP Aragon 2025. Koleksi poinnya menjadi 140 dan masih terpaut 93 dari Marquez.

Akan tetapi, seri Italia ini diprediksi jadi momentum bagi Bagnaia. Kebangkitannya di Aragon plus balapan kandang, membuat pria berusia 28 tahun itu akan sangat termotivasi untuk meraih kemenangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement