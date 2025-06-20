Jadwal MotoGP Italia 2025 Hari Ini: Francesco Bagnaia Asapi Marc Marquez?

Simak jadwal MotoGP Italia 2025 yang akan fokus pada Francesco Bagnaia dan Marc Marquez (Foto: Instagram/@ducaticorse)

JADWAL MotoGP Italia 2025 hari ini, Jumat (20/6/2025) akan dibahas Okezone. Akankah Francesco Bagnaia gantian mengasapi Marc Marquez?

Seri kesembilan MotoGP 2025 resmi dimulai hari ini. Balapan bertajuk MotoGP Italia 2025 itu digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero.

1. Marc Marquez Dominan

Hingga seri kedelapan, Marquez masih tampil dominan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu merebut lima kali pole position serta empat kali menang balapan.

Alhasil, Marquez kini bertakhta di puncak klasemen MotoGP 2025. Juara dunia enam kali tersebut mengumpulkan 233 poin dan unggul 32 angka dari Alex Marquez di urutan dua.

2. Momentum Francesco Bagnaia

Sedangkan, Bagnaia masih terseok-seok hingga seri ke delapan. Ia sempat bangkit dan meraih podium dengan finis kedua di MotoGP Aragon 2025. Koleksi poinnya menjadi 140 dan masih terpaut 93 dari Marquez.

Akan tetapi, seri Italia ini diprediksi jadi momentum bagi Bagnaia. Kebangkitannya di Aragon plus balapan kandang, membuat pria berusia 28 tahun itu akan sangat termotivasi untuk meraih kemenangan.