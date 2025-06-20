Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal Jakarta E-Prix 2025: Oliver Rowland atau Pascal Wehrlein yang Bakal Berjaya?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |13:53 WIB
Jadwal Jakarta E-Prix 2025: Oliver Rowland atau Pascal Wehrlein yang Bakal Berjaya?
Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: X/FIAFormulae)
JADWAL balapan Jakarta E-Prix 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan utama dari ajang balap mobil listrik Formula E itu tepatnya akan berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu 21 Juni 2025.

Jakarta E-Prix merupakan seri ke-12 dari total 16 balapan di Formula E 2025. Saat ini, dua pembalap tengah bersaing ketat di papan klasemen Formula E 2025, yakni Oliver Rowland dari Nissan Formula E dan Pascal Wehrlein yang memperkuat TAG Heuer Porsche.

1. Pascal vs Oliver?

Pascal jelas memiliki kenangan manis jelang balapan di Jakarta E-Prix 2025. Pasalnya pada race 1 edisi Jakarta E-Prix 2023 silam, Pascal berhasil keluar sebagai pemenang.

Jadi, Pascal memiliki modal yang baik untuk bertarung dengan Oliver di Jakarta E-Prix 2025. Apalagi kemenangan dibutuhkan Pascal agar bisa mengejar rivalnya yang berasal dari Inggris tersebut.

Sebagai informasi, Pascal saat ini duduk di peringkat kedua pada klasemen sementara pembalap Formula E 2025 dengan 103 poin. Sedangkan Oliver berada di puncak klasemen dengan 171 poin.

Logo iNews di replika mobil Formula E (Foto: Formula E)
Logo iNews di replika mobil Formula E (Foto: Formula E)

Dengan lima balapan tersisa (termasuk seri Jakarta), kans Pascal mengejar Oliver masih terbuka lebar meski sangat sulit. Terlepas dari kesulitan itu, Pascal perlu meraih 25 poin alias menang di Jakarta E-Prix 2025 agar bisa memulai mengejar Oliver.

Oliver sendiri belum pernah finis di Jakarta E-Prix pada tiga edisi sebelumnya. Jadi, tugas Oliver agar berat karena ia setidaknya harus finis agar catatannya tiap kali tampil di Jakarta bisa diperbaiki.

 

