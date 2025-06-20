Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Formula E: Sarinah Jakarta E-Prix 2025 di Vision+

Jum'at, 20 Juni 2025 |12:00 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Formula E: Sarinah Jakarta E-Prix 2025 di Vision+
Saksikan Formula E Jakarta E-Prix 2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming balapan mobil listrik paling bergengsi di dunia, Formula E 2025 untuk seri Jakarta, Indonesia dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan bertajuk Jakarta E-Prix 2025 itu akan berlangsung pada Sabtu 21 Juni 2025 dan dapat disaksikan di Vision+ dengan klik di sini.

Balapan mobil listrik itu akan digelar di tengah teriknya ibukota yang dijamin menambah panasnya persaingan di lintasan. Jadi, bersiaplah untuk menyaksikan duel wheel-to-wheel penuh adrenalin di jantung kota Jakarta.

Musim ke-11 Formula E membawa kembali Jakarta ke kalender balap sebagai salah satu tuan rumah yang dinanti. Dikenal dengan sirkuit jalan raya yang menantang dan pemandangan khas tropis, Jakarta E-Prix menawarkan karakter unik yang membedakannya dari balapan lain.

Berikut Jadwal Jakarta E-Prix 2025

Jumat, 20 Juni 2025

15:55 WIB | Free Practice 1 (SPOTV)

16:00 WIB | Free Practice 1 (SPORTSTARS)

Formula E Jakarta E-Prix 2025
Formula E Jakarta E-Prix 2025

Sabtu, 21 Juni 2025

08:00 WIB | Free Practice 2 (SPORTSTARS)

10:20 WIB | Qualifying (SPORTSTARS)

15:00 WIB | RACE (SPORTSTARS)

 

