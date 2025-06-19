Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Hanya Bisa Menang jika Diizinkan Marc Marquez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |11:58 WIB
Francesco Bagnaia Hanya Bisa Menang jika Diizinkan Marc Marquez
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)




FLORENCE – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dianggap hanya bisa menang jika diizinkan Marc Marquez. Pernyataan kontroversial itu disampaikan oleh legenda MotoGP, Alex Barros.

Barros berkata seperti itu karena ia merasa peluang Bagnaia untuk mengalahkan Marquez di MotoGP 2025 sangatlah sulit. Dengan motor yang sama, Marquez dan Bagnaia bersaing ketat, namun Barros melihat The Baby Alien –julukan Marquez– akan selalu diunggulkan.

1. Penyebab Bagnaia Sulit Kalahkan Marquez

Pengalaman membuat Marquez jauh lebih diunggulkan ketimbang Bagnaia. Jadi, sekali pun motor kedua pembalap sama, Marquez tetap lebih baik dari Bagnaia.

Karena itulah, Barros menilai Bagnaia takkan bisa menang di MotoGP 2025 selama masih ada Marquez di lintasan. Jika Bagnaia menang, itu terjadi karena diizinkan Marquez, maksudnya ada sesuatu yang terjadi dengan rider asal Spanyol tersebut.

Ambil contoh saat Bagnaia merebut kemenangan satu-satunya sejauh ini di MotoGP 2025, yakni seri Amerika Serikat. Pecco –sapaan akrab Bagnaia– bisa menang karena Marquez mengalami kecelakaan saat memimpin balapan.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Dia (Bagnaia) baru bisa menang jika Marquez mengizinkannya. Itu berarti ketika Marquez kecelakaan, membuat kesalahan, atau keluar dari lintasan jalur,” terang Barros, mengutip dari Motosan, Kamis (19/6/2025).

“Jika Marquez tidak membuat kesalahan, saya tetap melihatnya sebagai hal yang sangat sulit. Bagnaia bisa lebih kompetitif di Mugello. Saya harap dia bisa, karena jika tidak, tidak akan ada diskusi,” tambahnya.

 

