Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Pramono Anung Fokus Jakarta E-Prix 2025, Belum Pikirkan soal Perpanjang Kontrak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |17:20 WIB
Pramono Anung Fokus Jakarta E-Prix 2025, Belum Pikirkan soal Perpanjang Kontrak
Pramono Anung fokus pada Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Muhammad Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengaku hanya memikirkan soal gelaran Jakarta E-Prix 2025 pada akhir pekan. Ia belum mau memikirkan perkara perpanjangan kontrak.

Formula E Jakarta 2025 atau Jakarta E-Prix 2025 akan digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara. Ajang itu dihelat pada 21 Juni 2025 mulai pagi hingga sore WIB.

1. Berjalan Lancar

Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix 2023 di Sirkuit JIEC (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)
Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix 2023 di Sirkuit JIEC (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)

Pramono berharap gelaran balap Formula E berjalan lancar dan meriah. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat tontonan serta hiburan yang menarik.

"Yang penting besok hari Sabtu berjalan dengan baik, meriah, dan masyarakat bisa menyaksikan dengan baik," ujar Pramono di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Pria berkacamata itu juga membagikan tiket menonton Formula E secara gratis bagi 3.400 pelajar berprestasi dan 200 pendamping. Adapun proses penyerahan tiket secara simbolis kepada pelajar dari 116 SMAN dan 60 SMK Negeri dilakukan di Balairung Balai Kota Jakarta, Kamis (19/6/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149290/niko_mueller-heTd_large.jpg
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149278/dan_ticktum-zKFE_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement