Pramono Anung Fokus Jakarta E-Prix 2025, Belum Pikirkan soal Perpanjang Kontrak

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengaku hanya memikirkan soal gelaran Jakarta E-Prix 2025 pada akhir pekan. Ia belum mau memikirkan perkara perpanjangan kontrak.

Formula E Jakarta 2025 atau Jakarta E-Prix 2025 akan digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara. Ajang itu dihelat pada 21 Juni 2025 mulai pagi hingga sore WIB.

1. Berjalan Lancar

Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix 2023 di Sirkuit JIEC (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)

Pramono berharap gelaran balap Formula E berjalan lancar dan meriah. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat tontonan serta hiburan yang menarik.

"Yang penting besok hari Sabtu berjalan dengan baik, meriah, dan masyarakat bisa menyaksikan dengan baik," ujar Pramono di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Pria berkacamata itu juga membagikan tiket menonton Formula E secara gratis bagi 3.400 pelajar berprestasi dan 200 pendamping. Adapun proses penyerahan tiket secara simbolis kepada pelajar dari 116 SMAN dan 60 SMK Negeri dilakukan di Balairung Balai Kota Jakarta, Kamis (19/6/2025).