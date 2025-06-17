Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Live Pagi Hari di iNews! Ini Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |17:16 WIB
Live Pagi Hari di iNews! Ini Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025
Simak jadwal siaran langsung Jakarta E-Prix 2025 di iNews (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA kembali bersiap menjadi saksi dari salah satu ajang balap mobil listrik paling prestisius di dunia Formula E Jakarta E-Prix 2025. Setelah mencuri perhatian dunia di edisi-edisi sebelumnya, tahun ini 22 pembalap top dunia akan kembali bersaing menunjukkan siapa yang tercepat di lintasan urban yang ikonik, Jakarta International Circuit.

Masih segar di ingatan, Nick Cassidy tampil memukau dengan kemenangan dramatis di musim sebelumnya. Sementara duo Porsche, Pascal Wehrlein dan Antonio Felix Da Costa, sukses mengamankan posisi di podium dan memperkuat dominasi tim mereka. Namun, musim baru selalu menyimpan kejutan.

Replika Mobil Formula E Gen Evo 3 dipamerkan jelang Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Refi Sandi)

Apakah Jakarta kembali menjadi panggung kemenangan dramatis saat Nick Cassidy dan duo Porsche Pascal Wehrlein dan Antonio Felix Da Costa mencetak podium juara? Atau justru pembalap lain akan mencuri perhatian dengan manuver spektakuler?

Saksikan ABB FIA Formula E World Championship Jakarta Eprix 2025, Kualifikasi, Sabtu 21 Juni Pukul 10.20 WIB, Race Pukul 23.30 WIB WIB, hanya di iNews premium Sports

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149290/niko_mueller-heTd_large.jpg
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149278/dan_ticktum-zKFE_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement