Live Pagi Hari di iNews! Ini Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025

JAKARTA kembali bersiap menjadi saksi dari salah satu ajang balap mobil listrik paling prestisius di dunia Formula E Jakarta E-Prix 2025. Setelah mencuri perhatian dunia di edisi-edisi sebelumnya, tahun ini 22 pembalap top dunia akan kembali bersaing menunjukkan siapa yang tercepat di lintasan urban yang ikonik, Jakarta International Circuit.

Masih segar di ingatan, Nick Cassidy tampil memukau dengan kemenangan dramatis di musim sebelumnya. Sementara duo Porsche, Pascal Wehrlein dan Antonio Felix Da Costa, sukses mengamankan posisi di podium dan memperkuat dominasi tim mereka. Namun, musim baru selalu menyimpan kejutan.

Apakah Jakarta kembali menjadi panggung kemenangan dramatis saat Nick Cassidy dan duo Porsche Pascal Wehrlein dan Antonio Felix Da Costa mencetak podium juara? Atau justru pembalap lain akan mencuri perhatian dengan manuver spektakuler?

Saksikan ABB FIA Formula E World Championship Jakarta Eprix 2025, Kualifikasi, Sabtu 21 Juni Pukul 10.20 WIB, Race Pukul 23.30 WIB WIB, hanya di iNews premium Sports

(Wikanto Arungbudoyo)