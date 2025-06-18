Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |11:44 WIB
Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025
Saksikan balapan Formula E Jakarta E-Prix 2025 di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BALAPAN Formula E 2025 telah sampai di seri Jakarta. Balapan seri Indonesia yang bertajuk Jakarta E-Prix 2025 itu tepatnya akan berlangsung pada Sabtu 21 Juni 2025 dan dapat disaksikan secara live di RCTI.

Ya, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik paling bergengsi di dunia ABB FIA Formula E World Championship 2025! Setelah sukses terselenggara pada 2022 dan 2023, tahun ini menjadi kali ketiga Jakarta menjadi sorotan dunia sebagai pusat perhelatan Formula E, menandakan kepercayaan global terhadap kapabilitas Indonesia dalam menyelenggarakan ajang motorsport kelas dunia.

Kembalinya Formula E ke Tanah Air menjadi momen yang dinantikan para penggemar otomotif dan teknologi ramah lingkungan. Ajang ini bukan sekadar perlombaan, melainkan simbol dari masa depan otomotif mobil listrik yang cepat, canggih, dan berkelanjutan.

Tahun 2025 juga menjadi musim ke-11 kejuaraan ini, yang akan mempertemukan 22 pembalap dari 11 tim internasional dalam pertarungan penuh adrenalin menuju podium kemenangan.

Dengan menggunakan mobil balap generasi terbaru GEN3 EVO, para pembalap akan menghadirkan sensasi baru dalam dunia balap. Mobil ini dirancang lebih cepat, lebih aerodinamis, dan jauh lebih efisien secara energi, menghadirkan performa yang maksimal dengan jejak karbon yang minimal.

Formula E Jakarta E-Prix 2025
Formula E Jakarta E-Prix 2025

Lintasan balap akan kembali digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara. Sirkuit jalan raya ini dikenal sebagai salah satu yang paling menantang di kalender Formula E dengan kombinasi tikungan cepat dan teknikal yang menguji strategi serta keterampilan para pembalap dari awal hingga akhir race.

Rasakan ketegangan dan kemegahan dari balapan mobil listrik masa depan, langsung dari layar kaca Anda.

 

