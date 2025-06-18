5 Pesaing Kuat Marc Marquez Jelang MotoGP Italia 2025, Nomor 1 Hattrick Menang di Sirkuit Mugello!

LIMA pesaing kuat Marc Marquez jelang MotoGP Italia 2025. Salah satunya hattrick menang di Sirkuit Mugello.

Marquez kini fokus mempersiapkan diri untuk balapan di seri kesembilan MotoGP 2025 yang bertajuk MotoGP Italia 2025. Balapan itu akan digelar di Sirkuit Mugello, Italia, pada Minggu 22 Juni 2025.

Tentunya, Marquez bertekad menang di MotoGP Italia 2025. Tetapi, dia perlu waspadai sejumlah rivalnya yang bisa jadi batu sandungannya.

Marquez makin harus waspada karena punya catatan kurang baik di Sirkuit Mugello. Dia baru sekali menang saja di sana.

Berikut 5 Pesaing Kuat Marc Marquez Jelang MotoGP Italia 2025:

1. Francesco Bagnaia

Salah satu pesaing kuat Marc Marquez jelang MotoGP Italia 2025 adalah Francesco Bagnaia. Dia jadi rival yang paling harus diwaspadai karena punya catatan manis di Sirkuit Mugello.

Pecco -panggilan akrab Bagnaia- bahkan sukses catatkan hattrick kemenangan di MotoGP Italia. Dia menang tiga musim beruntun pada MotoGP Italia 2022, 2023, dan 2024. Dengan dukungan penuh publiknya, Bagnaia tentu makin termotivasi lanjutkan tren positifnya di balapan kandangannya tersebut.

2. Alex Marquez

Kemudian, Alex Marquez. Adik dari Marc Marquez ini juga dalam tren positif di MotoGP 2025. Bahkan, Alex tengah pepet ketat Marquez di klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. Mengekor di posisi kedua, Alex terpaut 32 poin dari Marquez.

Alex Marquez pun pernah menang di Sirkuit Mugello pada 2019. Tetapi, dia menang bukan di kelas MotoGP melainkan Moto2. Ini tentunya tetap jadi modal Alex untuk mentas di MotoGP Italia 2025 pada akhir pekan ini.