Replika Mobil Formula E Jadi Spot Foto Baru di Bundaran HI

JAKARTA – Replika mobil Formula E Gen EVO 3 menjadi spot foto baru bagi warga Jakarta di kawasan Bundaran HI. Wahana itu dipasang oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro) pada 1-28 Juni demi memeriahkan ajang Jakarta E-Prix 2025.

1. Mengabadikan Momen

Warga berfoto dengan latar belakang replika mobil Formula E (Foto: Okezone/Refi Sandi)

Mobil itu dipajang tepat di depan Pos Polisi yang berada di Bundaran HI. Sejumlah warga yang melintas mau pun sedang berolahraga di area Car Free Day (CFD) mengabadikan momen tersebut.

Selain memamerkan mobil balap dengan energi terbarukan itu, juga tersedia tempat penjualan tiket offline di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Tak hanya itu ada enam titik penjualan tiket lainnya yang disiapkan PT Jakpro.

2. Titik Penjualan Tiket

Sebelumnya, Direktur Bisnis PT Jakpro (Perseroda), I Gede Adi Adnyana mengatakan, penjualan tiket offline di area CFD akan tersedia pada 1, 8, dan 15 Juni 2025. Sementara, pembelian tiket juga bisa dilakukan di sejumlah lokasi strategis lainnya, seperti Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta International Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM), mulai 1 hingga 21 Juni.

“Pengunjung cukup memindai barcode yang tersedia di lokasi menggunakan smartphone, memilih jenis tiket grand stand, melakukan pembayaran, dan e-ticket akan langsung dikirimkan ke e-mail,” ucap Adi, dikutip Senin (2/6/2025).

“Informasi terkait penukaran tiket fisik akan diumumkan melalui media sosial resmi dan e-mail masing-masing pembeli,” imbuhnya.