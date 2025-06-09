Jakarta E-Prix 2025 Digelar 21 Juni, Ketua Panpel: Persiapan Sirkuit Sudah 90 Persen

Ananda Mikola menyampaikan persiapan sudah mencapai 90 persen untuk Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Achmad Al Fiqri)

JAKARTA – Ketua Panitia Pelaksana Jakarta E-Prix 2025, Ananda Mikola menyampaikan, persiapan sudah mencapai 90 persen. Ia memastikan Sirkuit JIEC (Jakarta International E-Prix Circuit) di Ancol, Jakarta Utara, siap menggelar balapan.

Jakarta akan menjadi tuan rumah pekan balapan ke-12 Formula E 2024-2025. Seri bertajuk Jakarta E-Prix atau Formula E Jakarta itu sempat absen pada musim 2023-2024.

1. Kualitas Aspal Baik

Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) (Foto: JakPro)

Ananda menyampaikan, persiapan sudah memasuki tahap akhir. Mantan pembalap nasional tersebut menuturkan, kualitas aspal di sirkuit telah baik.

"Untuk persiapan dari sirkuitnya sudah 90% karena memang dari kualitas aspalnya juga cukup baik sekali, dari tiga tahun terakhir," ujar Ananda, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, dikutip Senin (9/6/2025).

Lebih lanjut, pria berusia 45 tahun itu mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan 20 ribu tiket untuk masyarakat yang hendak menonton ajang balap internasional Formula E. Dari jumlah itu, sebanyak 10 ribu lembar telah terjual.

“Targetnya 20 ribu (tiket penonton). Sudah (laku) 10 ribu," tukas Ananda.