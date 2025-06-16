Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

JakPro Sambut Baik Title Sponsor Jakarta E-Prix 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:14 WIB
JakPro Sambut Baik <i>Title Sponsor</i> Jakarta E-Prix 2025
JakPro menyambut baik hadirnya sponsor utama Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Formula E)
A
A
A

JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau PT JakPro menyambut hangat Sarinah sebagai Title Sponsor (sponsor utama) Jakarta E-Prix 2025 (Formula E Jakarta 2025). Direktur Utama PT JakPro, Iwan Takwin, berharap momen ini mewujudkan kolaborasi budaya dan teknologi masa depan. 

Jakarta E-Prix 2025 akan digelar di Jakarta International E-prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, 20-21 Juni. Ajang bergengsi ini akan diikuti oleh 22 pembalap dari 11 tim yang berasal dari 10 negara. 

1. Kolaborasi

Logo iNews di replika mobil Formula E (Foto: Formula E)
Logo iNews di replika mobil Formula E (Foto: Formula E)

JakPro selaku penyelenggara Formula E Jakarta 2025, bersama dengan Formula E Operations (FEO) meresmikan Sarinah sebagai Title Partner. Ajang ini juga merupakan kolaborasi antara Bank Artha Graha Internasional, PT Electronic City Indonesia, dan Gulavit. 

PT Sarinah (Persero) merupakan ritel modern pertama di Indonesia yang merupakan ikon bersejarah Ibu Kota. Pengumuman itu disampaikan dalam acara bertajuk 'From Heritage to Future' di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta, pada Minggu 16 Juni 2025.

"Sarinah bukan sekadar department store. Namun adalah warisan nasional,” kata Direktur Utama PT Sarinah (Persero), Raisha Syarfuan, dikutip dari keterangan resmi Formula E, Senin (16/6/2025).

“Lebih dari sekadar ruang ritel, Sarinah menjadi platform hidup bagi ekspresi budaya dan pemberdayaan ekonomi. Kami melihat Jakarta E-Prix sebagai peluang luar biasa untuk memperluas misi tersebut," imbuhnya.

 

