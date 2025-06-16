Gelar Turnamen Nasional di Bandung, POBSI Harap Bisa Dorong Citra Positif Biliar dan Jaring Atlet Muda

BANDUNG – POBSI Pool Circuit Seri III 2025 resmi digelar di Bandung mulai Senin (16/6/2025). Ketua POBSI kota Bandung, Agus Sujadi pun berharap turnamen nasional itu bisa mendorong citra positif biliar hingga nantinya dapat menjaring atlet-atlet muda potensial.

1. Tujuan Digelarnya POBSI Poool Circuit di Bandung

Agus Sujadi senang POBSI Pool Circuit Seri III 2025 digelar di Bandung. Menurutnya, turnamen biliar berskala nasional ini dinilai sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam mengembangkan industri olahraga.

“Saya sebagai Ketua POBSI Kota Bandung sangat berterima kasih kepada pengurus pusat yang telah mengadakan event ini di Bandung. Saya sangat apresiasi karena program di Kota Bandung juga tengah mengembangkan sport industry, olahraga yang menghasilkan industri,” ujar Agus saat ditemui di Pitpool Billiard, Jalan Sumatera, Braga, Kota Bandung, Senin (16/6/2025).

Menurut Agus Sujadi, event nasional seperti ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Kedatangan atlet dari berbagai daerah membantu menghidupkan sektor perhotelan dan kuliner, yang menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata olahraga di Kota Bandung.

“Jadi dengan adanya kegiatan nasional atau internasional, atlet berdatangan, dan itu berdampak langsung pada hotel dan kuliner. Ini memang salah satu program Pemkot Bandung juga,” ungkapnya.

2. Masih Miliki Keterbatasan

POBSI Pool Circuit 2025 Seri III resmi dibuka di Bandung (Foto: Okezone/Agi Ilman)

Namun, Agus tidak menampik bahwa Bandung masih memiliki keterbatasan dalam pengembangan atlet biliar kategori pool. Meski demikian, Bandung tetap memiliki keunggulan di cabang carom dan snooker.

“Kalau untuk full, kita terus terang masih kurang. Tapi kita punya andalan di carom dan snooker,” jelasnya.

Agus juga menyoroti peningkatan infrastruktur olahraga biliar di Kota Bandung. Saat ini, menurutnya, sudah ada sejumlah rumah biliar yang memenuhi standar nasional.