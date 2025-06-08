PB POBSI Apresiasi Turnamen HDCI 9 Ball Open 2025 Surabaya

SURABAYA – PB POBSI mengapresiasi gelaran HDCI 9 Ball Open 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Turnamen yang diinisiasi Harley Davidson Club Indonesia itu telah berakhir pada Sabtu 7 Juni 2025.

HDCI 9 Ball Open 2025 dihelat pada 1-7 Juni. Seluruh pertandingan dimainkan di Galaxy Pool & Karaoke, Surabaya.

1. Warna Baru

Event tersebut diadakan dalam rangka ulang tahun HDCI ke-35. Wakil Ketua Umum PB POBSI, Hamka Jaya mengatakan, turnamen itu memberikan warna baru dalam olahraga biliar di Tanah Air.

“PB POBSI sangat mengapresiasi event HDCI 9 Ball Open. Dengan klub HDCI membuat kejuaraan ini, memberikan warna dalam olahraga biliar tanah air,” kata Hamka kepada Okezone, Minggu (8/6/2025).

Tak hanya itu, menurut Hamka, turnamen ini memberikan energi tersendiri untuk para atlet Tanah Air. Ia menyebut, HDCI 9 Ball Open mendorong para atlet Indonesia untuk lebih giat berlatih dalam meraih prestasi.