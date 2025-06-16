Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2025 Seri III Bandung Resmi Dibuka, Diikuti 80 Peserta

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |17:43 WIB
POBSI Pool Circuit 2025 Seri III resmi dibuka di Bandung (Foto: Okezone/Agi Ilman)
A
A
A

BANDUNG – POBSI Pool Circuit 2025 Seri III resmi dibuka di Pitpool Biliar, Jalan Sumatera, Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/6/2025). Turnamen ini diikuti oleh 80 peserta dari 21 Provinsi di Indonesia.

Ketua Bagian Organisasi POBSI Jawa Barat, Cecep Rustandi menyebut, bersyukur atas kepercayaan dari PB POBSI untuk menjadi tuan rumah seri III. Ia berharap pihaknya dapat menjadi penyelenggara yang baik.

“Alhamdulillah kami terpilih, dan mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan acara ini dengan lancar dan bahagia,” ujar Cecep, Senin (16/6/2025).

1. Respons Positif

Cecep menjelaskan, sebanyak 80 peserta dari 21 provinsi berpartisipasi dalam turnamen ini. Ia menyebut antusiasme masyarakat, khususnya kalangan muda terhadap olahraga biliar, terus meningkat.

“Ini luar biasa ya. Semakin hari, semakin banyak peminatnya. Biliar ini makin disukai, khususnya oleh anak-anak muda di Bandung,” jelas Cecep.

Terkait dukungan dari pemerintah, Cecep mengaku respons dari KONI Jabar dan Pemerintah Kota Bandung cukup positif. Ia berharap citra olahraga biliar di mata masyarakat bisa berubah ke arah yang lebih baik.

“Kita tahu citra biliar ini kan dulu identik dengan hiburan malam, tapi kenyataannya tidak juga. Sekarang banyak pemain biliar yang berhijab, dan suasananya pun lebih sehat tanpa alkohol. Jadi kami ingin citra itu berubah,” tegas Cecep.

 

Halaman:
1 2
