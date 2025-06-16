Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Valentino Rossi Ogah Akui Marc Marquez sebagai Musuh Tersulit saat di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |13:01 WIB
Penyebab Valentino Rossi Ogah Akui Marc Marquez sebagai Musuh Tersulit saat di MotoGP
Valentino Rossi dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
PENYEBAB Valentino Rossi ogah akui Marc Marquez sebagai musuh tersulit saat di MotoGP menarik diulas. Sebab sejatinya, rivalitas kedua pembalap ini paling ramai dibicarakan.

Tetapi, Rossi ternyata punya pandangan tersendiri soal rival terberatnya. Dia pun tak menyebut nama Marc Marquez kala membicarakan hal tersebut.

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

1. Musuh Tersulit Valentino Rossi di MotoGP

Valentino Rossi ukir karier panjang nan cemerlang di MotoGP. Dia bahkan sukses rebut tujuh gelar juara di kelas grand prix tertinggi itu.

Dalam perjalanan kariernya, Rossi tentunya punya banyak rival berat yang harus dihadapi. Bahkan terkadang, beberapa nama jadi batu terjal Rossi hingga membuatnya harus pupus harapan untuk juara.

Kala membicarakan soal musuh tersulit, Rossi tak menyebut nama Marc Marquez. Padahal, Marquez dan Rossi kerap terlihat pertarungan sengit di arena balap hingga tak jarang sampai bersenggolan dan terjatuh.

Dalam pengakuannya, sang juara dunia MotoGP tujuh kali itu memilih Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Max Biaggi sebaga rival terkuatnya di lintasan. Sebaliknya, Valentino Rossi justru tak memandang Marc Marquez sebagai saingan terberatnya.

“Saya akan memilih Jorge Lorenzo, Casey Stoner dan Max Biaggi,” ungkap Valentino Rossi, mengutip dari Crash.net.

 

Halaman:
1 2
