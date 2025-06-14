Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Terpendek dan Tertinggi MotoGP 2025, Ada Adik Valentino Rossi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |21:59 WIB
Pembalap Terpendek dan Tertinggi MotoGP 2025, Ada Adik Valentino Rossi!
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP terpendek dan tertinggi di MotoGP 2025. Ada adik Valentino Rossi.

Tinggi badan pembalap menarik diulas. Sebab, hal ini bisa turut pengaruhi performa pembalap di lintasan.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Dengan tinggi badan yang ideal, pembalap bisa nyaman untuk melintas di sirkuit. Tetapi, jika tubuh terlalu jangkung atau pendek, akankah penampilan yang ditunjukkan bakal optimal?

Berikut Pembalap Terpendek dan Tertinggi MotoGP 2025:

1. Pembalap Terpendek

Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)

Pembalap terpendek di MotoGP 2025 adalah Jorge Martin dan Enea Bastianini. Dilansir dari MotoGP, pada Sabtu (14/6/2025), tinggi kedua pembalap itu sama, yakni 168 cm.

Meski jadi pembalap terpendek, Jorge Martin membuktikan bahwa postur tubuhnya tak jadi penghalang untuk tampil gacor saat kendarai motor MotoGP. Bahkan, dia sukses sabet gelar juara di MotoGP 2024.

Sayangnya, pada musim ini, Jorge Martin babak belur. Dia kerap alami kecelakaan sehingga kini tengah cedera parah. Martin absen panjang di MotoGP 2025 sehingga masih mengemas 0 poin saat ini.

Adaptasi Jorge Martin dengan motor balap Aprilia Racing benar-benar tak berjalan mulus. Dia belum bisa melesat kencang dengan motor balap dari tim barunya itu.

Selain Martin, ada nama Enea Bastianini. Tinggi badannya juga 168 cm. Senasib dengan Jorge Martin, adaptasi Enea Bastianini dengan KTM juga tak berjalan mulus. Dia bahkan terus tercecer dari 5 besar.

 

