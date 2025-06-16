Rider Ducati Ungkap Marc Marquez Punya Keistimewaan di Mata Timnya

MARC Marquez ternyata sudah dianggap istimewa oleh Ducati Corse bahkan saat masih di tim Gresini Racing. Menurut Alvaro Bautista, hal itu membuat The Baby Alien akhirnya dipilih mendampingi Francesco Bagnaia di tim Ducati Lenovo pada MotoGP 2025.

Marquez tampil bagus di MotoGP 2024 bersama Gresini yang merupakan tim independen. Ia mengoleksi tiga kemenangan dan sempat mengganggu Bagnaia serta Jorge Martin di persaingan juara dunia kendati hanya bermodal motor berusia setahun lebih tua.

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Hal tersebut membuat Martin, yang pada akhirnya jadi juara dunia MotoGP 2024, tak dipilih Ducati. Pabrikan asal Italia tersebut buru-buru mengamankan servis Marquez pada tengah musim.

1. Kemampuan Individu

Bautista mengatakan status juara dunia bukan menjadi kriteria Ducati dalam penentuan pembalap, kendati Marquez memiliki enam gelar. Akan tetapi, pabrikan asal Italia tersebut melihat jauh ke dalam, termasuk kemampuan individu.

"Mereka menilai Marc Marquez lebih dari sekadar hasil,” tutur Bautista, dikutip dari Motosan, Senin (16/6/2025).

“Jorge Martin memang juara, tetapi mereka memilih Marc berdasarkan apa yang mereka lihat secara teknis," sambung pembalap tim Aruba Racing Ducati di World Superbike tersebut.