Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Rider Ducati Ungkap Marc Marquez Punya Keistimewaan di Mata Timnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |10:42 WIB
<i>Rider</i> Ducati Ungkap Marc Marquez Punya Keistimewaan di Mata Timnya
Marc Marquez ternyata sudah dianggap istimewa oleh Ducati Corse (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MARC Marquez ternyata sudah dianggap istimewa oleh Ducati Corse bahkan saat masih di tim Gresini Racing. Menurut Alvaro Bautista, hal itu membuat The Baby Alien akhirnya dipilih mendampingi Francesco Bagnaia di tim Ducati Lenovo pada MotoGP 2025.

Marquez tampil bagus di MotoGP 2024 bersama Gresini yang merupakan tim independen. Ia mengoleksi tiga kemenangan dan sempat mengganggu Bagnaia serta Jorge Martin di persaingan juara dunia kendati hanya bermodal motor berusia setahun lebih tua.

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Hal tersebut membuat Martin, yang pada akhirnya jadi juara dunia MotoGP 2024, tak dipilih Ducati. Pabrikan asal Italia tersebut buru-buru mengamankan servis Marquez pada tengah musim.

1. Kemampuan Individu

Bautista mengatakan status juara dunia bukan menjadi kriteria Ducati dalam penentuan pembalap, kendati Marquez memiliki enam gelar. Akan tetapi, pabrikan asal Italia tersebut melihat jauh ke dalam, termasuk kemampuan individu.

"Mereka menilai Marc Marquez lebih dari sekadar hasil,” tutur Bautista, dikutip dari Motosan, Senin (16/6/2025).

“Jorge Martin memang juara, tetapi mereka memilih Marc berdasarkan apa yang mereka lihat secara teknis," sambung pembalap tim Aruba Racing Ducati di World Superbike tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement