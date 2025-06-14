Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Yakin Pedro Acosta Bakal Langsung Ngebut Naik Motor Ducati

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |10:46 WIB
Marc Marquez Yakin Pedro Acosta Bakal Langsung <i>Ngebut</i> Naik Motor Ducati
Marc Marquez yakin betul Pedro Acosta bakal langsung ngebut di atas motor Ducati (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
A
A
A

MARC Marquez yakin Pedro Acosta bakal langsung ngebut begitu naik motor Ducati Desmosedici GP. Ia tidak ragu juniornya tersebut punya bakat yang luar biasa.

Acosta sudah mencuri perhatian sejak tampil di Moto3 sejak 2021. Ia langsung jadi juara dunia Moto3 pada tahun tersebut.

Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)

Kiprah Acosta semakin matang ketika mentas di Moto2 pada 2022-2023. El Tiburon de Mazarron juga sukses jadi juara dunia Moto2 2023 yang membawanya ke MotoGP pada 2024.

1. Akan Langsung Ngebut

Musim lalu, Acosta tiga kali finis di podium kendati hanya bersama tim satelit KTM. Bakat besarnya langsung diakui para senior termasuk Marquez.

Pria asal Spanyol itu yakin kompatriotnya akan langsung ngebut jika membesut Desmoedici GP. Apalagi, untuk saat ini, Ducati jauh lebih baik dari KTM yang dibela Acosta.

“Saya tidak tahu. Lebih cepat dari KTM? Ya. Levelnya, seperti kita tahu, Acosta adalah pembalap dengan talenta super,” aku Marquez, mengutip dari Motorcycle Sports, Sabtu (14/6/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement