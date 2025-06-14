Marc Marquez Yakin Pedro Acosta Bakal Langsung Ngebut Naik Motor Ducati

Marc Marquez yakin betul Pedro Acosta bakal langsung ngebut di atas motor Ducati (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

MARC Marquez yakin Pedro Acosta bakal langsung ngebut begitu naik motor Ducati Desmosedici GP. Ia tidak ragu juniornya tersebut punya bakat yang luar biasa.

Acosta sudah mencuri perhatian sejak tampil di Moto3 sejak 2021. Ia langsung jadi juara dunia Moto3 pada tahun tersebut.

Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)

Kiprah Acosta semakin matang ketika mentas di Moto2 pada 2022-2023. El Tiburon de Mazarron juga sukses jadi juara dunia Moto2 2023 yang membawanya ke MotoGP pada 2024.

1. Akan Langsung Ngebut

Musim lalu, Acosta tiga kali finis di podium kendati hanya bersama tim satelit KTM. Bakat besarnya langsung diakui para senior termasuk Marquez.

Pria asal Spanyol itu yakin kompatriotnya akan langsung ngebut jika membesut Desmoedici GP. Apalagi, untuk saat ini, Ducati jauh lebih baik dari KTM yang dibela Acosta.

“Saya tidak tahu. Lebih cepat dari KTM? Ya. Levelnya, seperti kita tahu, Acosta adalah pembalap dengan talenta super,” aku Marquez, mengutip dari Motorcycle Sports, Sabtu (14/6/2025).