Marc Marquez Tak Akan Pakai Nomor 1 jika Jadi Juara Dunia MotoGP 2025

Marc Marquez tidak akan memakai nomor 1 jika jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez mengaku tidak akan memakai nomor 1 jika menjadi juara dunia MotoGP 2025. Ia sudah melakukan hal tersebut dalam lima musim sebelumnya pada 2014, 2015, 2018, 2019, dan 2020.

Marquez berpeluang besar menjadi juara dunia MotoGP 2025. Hingga delapan seri yang telah digelar, pembalap tim Ducati Lenovo itu memenangi empat di antaranya.

1. Peluang Besar Juara Dunia

Marc Marquez melaju pada MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Saat ini, Marquez duduk di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan raihan 233 poin. Ia unggul hingga 32 angka dari pesaing terdekat sekaligus adiknya sendiri Alex Marquez.

Masih ada 14 seri tersisa hingga akhir musim. Namun, pembicaraan soal Marquez bakal jadi juara dunia untuk ke sembilan kalinya terus menguat.

Lantas, apakah kembali jadi juara dunia, Marquez mau memakai nomor 1 di motornya? Pembalap berusia 32 tahun itu dengan tegas menolaknya!

“Tidak (akan pakai nomor 1), saya punya kesempatan memakai nomor 1 dalam lima musim karena saya enam kali juara,” kata Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (15/6/2025).

“Jadi, tidak, saya akan tetap pakai 93,” imbuh pembalap asal Cervera tersebut.