Adaptasi Cepat Fermin Aldeguer di MotoGP 2025 Bikin Takjub, Marc Marquez Cs Mesti Hati-Hati

ADAPTASI cepat Fermin Aldeguer di MotoGP 2025 jadi sorotan. Pengamat MotoGP, Ricard Jove, bahkan takjub melihatnya.

Tentu saja, kondisi Fermin Aldeguer ini perlu jadi sorotan para rivalnya. Marc Marquez cs pun perlu waspada karena Fermin Aldeguer bisa jadi batu sandungan untuk merebut hasil manis.

1. Debut Menawan

Aldeguer tampil menawan pada debutnya di MotoGP 2025. Ketimbang rider rookie lainnya, tandem Alex Marquez itu menjadi rider rookie yang paling moncer.

Aldeguer tampil cukup konsisten dalam delapan seri balapan yang telah berlangsung. Pembalap asal Spanyol itu bahkan sukses naik podium di MotoGP Prancis 2025 usai finis ketiga.

Teranyar, Aldeguer kembali menunjukkan performa gemilangnya pada MotoGP Aragon 2025. Namun sayangnya, dia harus puas finis posisi keenam usai kalah dalam pertarungan sengit melawan Franco Morbidelli.

2. Banjir Pujian

Jove mengaku sangat terpukau dengan kualitas yang dimiliki Aldeguer. Pasalnya, rider berusia 20 tahun itu dapat beradaptasi dengan cepat pada musim perdananya di MotoGP 2025.

“Aldeguer sedang naik daun. Dia cepat beradaptasi dan memahami motornya,” kata Jove, dilansir dari Motosan, Minggu (15/6/2025).