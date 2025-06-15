Michelle Pirro: Marc Marquez Bikin Standar di MotoGP Makin Tinggi!

TEST rider atau pembalap penguji Ducati di MotoGP 2025, Michele Pirro, mengomentari kiprah fantastis Marc Marquez musim ini. Menurutnya, penampilan Marquez yang begitu gacor membuat standar di MotoGP kini makin tinggi.

Marquez diakui Pirro telah membuat Ducati kian kuat. Kini, banyak pembalap yang bahkan ingin menunggangi motor Ducati.

1. Marc Marquez Menggila

Marc Marquez menggila di MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu bahkan tengah bertengger kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 233 poin.

Marquez memang tampil dominan musim ini. Di balapan utama, dia sudah mengemas empat kemenangan dari 8 seri yang telah digelar.

Tak hanya gacor di balapan utama, Marquez juga dominan di sprint race. Dia pun sudah mengemas tujuh kemenangan di sesi balapan singkat itu. Hanya pada MotoGP Inggris 2025, Marquez terpeleset finis di posisi kedua.