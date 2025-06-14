Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat Kaget Alex Marquez Konsisten Jadi Pesaing di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |12:40 WIB
Pengamat Kaget Alex Marquez Konsisten Jadi Pesaing di MotoGP 2025
Keberhasilan Alex Marquez tampil konsisten cukup mengejutkan (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

PENGAMAT balapan, Ricard Jove, kaget dengan konsistensi Alex Marquez di MotoGP 2025. Pasalnya, ia bisa cukup mengimbangi sang kakak yang tampil brilian.

Alex Marquez terus membuntuti sang kakak, Marc Marquez, yang kini menjadi pembalap Ducati Lenovo dan pemuncak klasemen MotoGP 2025 dengan 233 poin. Ia duduk di posisi kedua dengan 201 angka.

1. Luar Biasa

Alex Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@motogp)
Alex Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Jove mengatakan Alex Marquez tampil luar biasa dalam setiap seri MotoGP 2025. Alhasil, pembalap itu saat ini pantas berada di papan atas klasemen.

Dalam MotoGP 2025, Alex Marquez baru sekali menjadi pemenang. Akan tetapi, pembalap tersebut sejauh ini sudah lima kali berhasil naik podium dengan terus menghuni posisi dua.

"Tidak seorang pun dapat meramalkan Alex Marquez akan berada di level ini sepanjang tahun," kata Jove dilansir dari Motosan, Sabtu (14/6/2025).

 

Halaman:
1 2
