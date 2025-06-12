Carlo Pernat Tahu Penyebab Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025

NAMA Alex Marquez menjadi kejutan di MotoGP 2025 karena mampu menjadi pesaing terkuat Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Menurut pengamat MotoGP, Carlo Pernat, semua itu bisa terjadi karena Alex menggunakan motor terbaik musim lalu, yakni Desmosedici GP24.

Ya, pembalap Gresini Ducati itu tampil sangat kompetitif sejak awal musim ini. Buktinya, Alex sudah meraih lima podium balapan utama dari delapan seri balapan, di mana satu diantaranya adalah podium pertama pada MotoGP Spanyol 2025.

Terbaru, Alex mengamankan podium kedua di MotoGP Aragon 2025, tepat di belakang sang kakak. Penampilan konsisten itu membuatnya kini menghuni peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2025 dengan koleksi 201 poin.

1. Berkat Motor Juara Dunia Musim Lalu

Menyoal performa moncer Alex di musim ini, Pernat menilai itu semua karena tak luput dari motor yang digunakan. Pembalap asal Spanyol itu memakai motor spek musim lalu, yang membawa Jorge Martin juara.

Lain cerita dengan duo tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez dan Francesco Bagnaia yang memakai motor Ducati dengan spek terbaru. Motor tersebut tentunya masih perlu pengembangan lebih lanjut. Buktinya, Bagnaia masih kesulitan untuk ‘nyetel’ dengan motornya.

“Alex jelas mengejutkan. Tapi itu wajar, karena dia menggunakan motor spek 2024 yang tidak disentuh. Motor ini membuatnya melompat jauh,” kata Pernat, dikutip dari Motosan, Kamis (12/6/2025).

Alex Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

2. Senang Lihat Alex Marquez Mampu Unjuk Gigi

Pernat menilai faktor tersebut yang membuat Alex tampil kompetitif pada musim ini. Eks rider Honda itu kini mulai menunjukkan tajinya ketika menjuarai kelas Moto2 dan Moto3.