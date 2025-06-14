Awas Francesco Bagnaia, Marc Marquez Takkan Buat Kamu Nyaman!

FRANCESCO Bagnaia mendapat peringatan dari Dennis Noyes soal Marc Marquez. Ia yakin The Baby Alien tak akan membuat rekan setimnya di Ducati Lenovo itu merasa nyaman.

Bagnaia disebut telah bangkit. Pembalap tim Ducati Lenovo itu meraih podium dengan finis ketiga pada balapan MotoGP Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, pekan lalu.

1. Balapan Penting

Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Noyes mengatakan Bagnaia saat ini sedang dalam performa cukup baik. Namun, ia perlu melupakan hal tersebut dan fokus ke seri selanjutnya, MotoGP Italia 2025, yang digelar pekan depan.

Balapan tersebut akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, 20-22 Juni. Itu merupakan seri kandang buat Bagnaia.

"Kami akan menatap ke depan, ke arah Mugello. Jika Bagnaia benar-benar kembali ke jalurnya, di sirkuit inilah dia harus membuktikannya," kata Noyes, dilansir dari Motosan, Sabtu (14/6/2025).

"Itulah mengapa balapan ini sangat penting bagi Pecco, tetapi juga bagi Marc," tukas pria berpaspor Amerika Serikat (AS) itu.