Kevin Schwantz Tuduh Marc Marquez Bawa Dampak Buruk untuk MotoGP

LEGENDA balap motor asal Amerika Serikat, Kevin Schwantz menuduh Marc Marquez membawa dampak buruk untuk MotoGP. Pasalnya Schwanz melihat Marquez terlalu jago hingga mendominasi MotoGP, hal itu justru membuat kompetisi menjadi membosankan.

Marc Marquez tampil hampir sempurna di delapan seri balapan MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses memenangkan empat balapan utama, serta enam balapan Sprint Race.

Saat ini, Marquez memimpin klasemen sementara dengan koleksi 233 poin. Dia unggul 32 poin dari pesaing terdekat yang juga adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati).

1. Marquez Terlalu Jago

Schwantz menyebut, dominasi The Baby Alien -julukan Marc Marquez- membuat kompetisi terasa membosankan. Schwantz mengatakan, situasi ini seperti saat masa jaya Marquez di Honda.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

"Apa yang kita lihat dari Marc Márquez sama dengan apa yang kita lihat saat ia berada di Honda sebelum ia cedera. Ia dapat membuat balapan menjadi sangat membosankan," kata Schwantz dikutip dari Motosan, Sabtu (14/6/2025).

"Tidak ada yang dapat dilakukan siapa pun, kecuali pembalap lain berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat menemukan kelebihan Márquez dari mereka," tambah juara MotoGP 1993 itu.