HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat MotoGP Duga Francesco Bagnaia Bisa Bangkit karena Lupakan Marc Marquez

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |11:28 WIB
Pengamat MotoGP Duga Francesco Bagnaia Bisa Bangkit karena Lupakan Marc Marquez
Francesco Bagnaia bisa bangkit pada seri Aragon karena melupakan Marc Marquez (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menduga Francesco Bagnaia bisa bangkit pada seri Aragon karena melupakan Marc Marquez. Dengan begitu, ia bisa fokus dengan diri sendiri.

Bagnaia akhirnya kembali meraih hasil positif setelah gagal meraup poin di Prancis dan Inggris. Pembalap asli Italia itu sukses menaiki podium dengan finis ketiga di Sirkuit MotorLand, Alcaniz, Spanyol, pada ajang MotoGP Aragon 2025.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Pencapaian ini tentu meningkatkan mentalitas Bagnaia menjelang seri balapan selanjutnya di tanah kelahirannya. Seri bertajuk MotoGP Italia 2025 itu digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, 22-25 Juni.

1. Perfeksionis

Pernat menilai, kunci kebangkitan Bagnaia adalah melupakan kuatnya Marquez. Sejauh musim ini, pembalap berusia 28 tahun itu memang berada di dalam bayang-bayang rekan setimnya itu. 

Marquez berhasil memenangkan empat balapan utama dan memimpin klasemen, sementara Bagnaia baru meraih satu kemenangan dan berada di posisi ketiga. Dengan melupakan The Baby Alien, Pernat mengatakan sang pembalap bisa fokus meningkatkan kemampuan diri sendiri. 

"Bagnaia telah bangkit dengan kuat. Mungkin Pecco telah memahami satu hal: ia telah melupakan Marc Marquez," ujar Pernat dikutip dari Motosan, Kamis (12/6/2025).

 

Halaman:
1 2
