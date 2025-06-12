Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Juara Dunia World Superbike yang Pindah Haluan ke MotoGP, Nomor 2 Bekas Rekan Setim Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |09:53 WIB
4 Juara Dunia World Superbike yang Pindah Haluan ke MotoGP, Nomor 2 Bekas Rekan Setim Valentino Rossi
Berikut empat juara dunia World Superbike yang pindah haluan ke MotoGP termasuk bekas rekan setim Valentino Rossi (Foto: Instagram/@colin_edwards_ttbc)
A
A
A

BERIKUT empat juara dunia World Superbike (WSBK) yang pindah haluan ke MotoGP. Salah satunya adalah bekas rekan satu tim Valentino Rossi!

Kendati sama-sama ajang balap motor, WSBK dan MotoGP adalah dua kategori berbeda. Tidak jarang pembalap yang jago di satu ajang, melempem di ajang lainnya.

Start balapan MotoGP Aragon 2025 (Foto: Instagram/@ducati)
Start balapan MotoGP Aragon 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Jadi juara di MotoGP belum tentu bisa terulang di Superbike, demikian sebaliknya. Nah, setidaknya sudah ada empat kampiun yang pernah dan akan menjajal kedua ajang balap tersebut. Siapa saja?

4 Juara Dunia World Superbike yang Pindah Haluan ke MotoGP

1. Toprak Razgatlioglu

Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/tr_tr54)

Pembalap asal Turki ini akhirnya mewujudkan mimpinya dengan mentas di MotoGP. Razgatlioglu selama ini dikenal sebagai juara dunia WSBK sebanyak dua kali yakni 2021 dan 2024.

Pria berusia 28 tahun ini pernah menjalani uji coba tertutup dengan Yamaha pada 2023. Sayangnya, Razgatlioglu baru bisa ke MotoGP pada 2026 usai tanda tangan kontrak dengan Pramac Racing.

2. Colin Edwards

colin edwards

Pembalap satu ini sukses menjadi juara dunia World Superbike (WSBK) sebanyak dua kali yakni 2000 dan 2002. Gelar tersebut membuat Edwards cukup percaya diri mengaspal di MotoGP.

Sayangnya, The Texas Tornado tak bisa mengulangi kiprahnya. Edwards, yang jadi rekan setim Valentino Rossi di Yamaha pada 2005-2007, harus puas menyandang status pembalap medioker.

 

Halaman:
1 2
