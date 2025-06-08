Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2025 Kelar Race GP Aragon: Marc Marquez Perlebar Jarak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |20:22 WIB
Klasemen MotoGP 2025 Kelar Race GP Aragon: Marc Marquez Perlebar Jarak!
Simak update klasemen MotoGP 2025 kelar race MotoGP Aragon 2025 di mana Marc Marquez sukses memperlebar jarak (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

KLASEMEN MotoGP 2025 kelar race MotoGP Aragon 2025 sudah diketahui. Marc Marquez masih kokoh di puncak bahkan mampu melebarkan jaraknya dengan para pesaing!

Seri kedelapan MotoGP 2025 itu rampung digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu (8/6/2025) malam WIB. Marquez mampu meraih kemenangan di depan pendukungnya sendiri.

1. Pekan Sempurna

Marc Marquez melaju pada MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Pembalap tim Ducati Lenovo itu menjalani sebuah pekan sempurna. Ia memimpin di semua sesi latihan, merebut pole position, dan memenangi Sprint Race serta balapan utama.

Tak hanya itu, Marquez memimpin setiap lap selepas start hingga finis di MotoGP Aragon 2025. Penampilan sempurna itu membuahkan tambahan 37 poin.

Pria asal Spanyol itu kini mengoleksi 233 angka di puncak klasemen MotoGP 2025. Ia unggul 32 poin dari sang adik Alex Marquez di posisi dua yang kembali jadi runner up di Sprint dan balapan.

Di posisi tiga, ada Francesco Bagnaia. Rekan setim Marc Marquez itu mengoleksi 140 poin atau berjarak hingga 93 angka dari sang pemuncak klasemen.

 

