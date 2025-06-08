Klasemen MotoGP 2025 Kelar Sprint Race GP Aragon: Marc Marquez Menjauh dari Francesco Bagnaia

KLASEMEN MotoGP 2025 kelar sprint race GP Aragon masih dikuasai oleh Marc Marquez. Bahkan pembalap Tim Ducati Lenovo itu makin nyaman di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 berkat kemenangannya di sprint race di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Sabtu (7/6/2025) malam WIB.

Ya, Marquez menjadi pembalap tercepat yang menyentuh garis finis di sprint race MotoGP Aragon 2025. Dengan tambahan 12 poin dari hasil balapan selama 11 lap itu, Marquez kini memimpin dengan 208 poin.

1. Nyaman di Puncak

Berkat kemenangan sprint race MotoGP Aragon 2025, Marquez kini unggul 27 poin atas Alex Marquez (Gresini Ducati) yang menempati posisi kedua di klasemen. Alex sejatinya juga tampil baik di sprint race MotoGP Aragon 2025.

Terbukti Alex mampu finis kedua, tepat di belakang Marquez. Namun, tambahan 9 poin itu belum mampu mengejar sang kakak di klasemen.

Lalu Francesco Bagnaia yang awalnya diprediksi bakal menjadi pesaing utama Marquez di musim ini justru terus melempem. Rider Ducati Lenovo itu bahkan tak meraih poin sama sekali dari sprint race karena finis di posisi ke-12.

Kondisi itu jelas membuat Bagnaia makin kesulitan mengejar Marquez. Setidaknya saat ini jarak Marquez dan Bagnaia mencapai 84 poin.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

2. Masih Bisa Bertambah

Marquez bisa terus menambahkan jarak antara dirinya dengan Alex dan Bagnaia. Sebab masih ada balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada Minggu 8 Juni 2025.