Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2025 Kelar Sprint Race GP Aragon: Marc Marquez Menjauh dari Francesco Bagnaia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |00:00 WIB
Klasemen MotoGP 2025 Kelar Sprint Race GP Aragon: Marc Marquez Menjauh dari Francesco Bagnaia
Marc Marquez bersama Alex Marquez dan Fermin Aldeguer di podium sprint race MotoGP Aragon 2025. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

KLASEMEN MotoGP 2025 kelar sprint race GP Aragon masih dikuasai oleh Marc Marquez. Bahkan pembalap Tim Ducati Lenovo itu makin nyaman di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 berkat kemenangannya di sprint race di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Sabtu (7/6/2025) malam WIB.

Ya, Marquez menjadi pembalap tercepat yang menyentuh garis finis di sprint race MotoGP Aragon 2025. Dengan tambahan 12 poin dari hasil balapan selama 11 lap itu, Marquez kini memimpin dengan 208 poin.

1. Nyaman di Puncak

Berkat kemenangan sprint race MotoGP Aragon 2025, Marquez kini unggul 27 poin atas Alex Marquez (Gresini Ducati) yang menempati posisi kedua di klasemen. Alex sejatinya juga tampil baik di sprint race MotoGP Aragon 2025.

Terbukti Alex mampu finis kedua, tepat di belakang Marquez. Namun, tambahan 9 poin itu belum mampu mengejar sang kakak di klasemen.

Lalu Francesco Bagnaia yang awalnya diprediksi bakal menjadi pesaing utama Marquez di musim ini justru terus melempem. Rider Ducati Lenovo itu bahkan tak meraih poin sama sekali dari sprint race karena finis di posisi ke-12.

Kondisi itu jelas membuat Bagnaia makin kesulitan mengejar Marquez. Setidaknya saat ini jarak Marquez dan Bagnaia mencapai 84 poin.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

2. Masih Bisa Bertambah

Marquez bisa terus menambahkan jarak antara dirinya dengan Alex dan Bagnaia. Sebab masih ada balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada Minggu 8 Juni 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement