Marc Marquez Sulit Dibendung, Pedro Acosta Pilih Realistis soal Target di MotoGP Aragon 2025

PEMBALAP KTM Red Bull, Pedro Acosta, ogah sesumbar soal target di MotoGP Aragon 2025. Dia pilih pasang target realistis karena Marc Marquez sulit dibendung.

Marquez terus tunjukkan bahwa dirinya adalah raja Sirkuit Aragon. Pembalap Ducati Lenovo itu bahkan sukses menang di sprint race yang digelar kemarin malam.

1. Marc Marquez Menggila

Ya, kiprah manis ditunjukkan Marc Marquez di MotoGP Aragon 2025 yang berlangsung akhir pekan ini. Dia dominasi sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga menang di sprint race.

Di sprint race, Marquez naik podium bersama Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Hasil ini membuat tren positifnya di sprint race terus berlanjut.

Marquez pun kian kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dia tentu difavoritkan juara musim ini.