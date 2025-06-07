Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Menang! sang Adik Posisi Ke-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |21:28 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Menang! sang Adik Posisi Ke-2
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ALCANIZ - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil memenangkan MotoGP Aragon 2025, pada Sabtu (7/6/2025) malam WIB. Beraksi di Sirkuit Aragon, Spanyol, Marquez tepatnya sukses menjadi yang tercepat usai mengalahkan sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang finis kedua.

Jalannya Balapan

Marquez tidak memulai balapan dengan baik meski start dari posisi pertama. Dia bersenggolan dengan Pedro Acosta. Rider berjuluk Baby Alien itu harus merosot ke posisi ketiga usai disalip Alex Marquez dan Franco Morbidelli.

Alex Marquez memimpin balapan dengan cukup baik. Dia ungguli kakaknya dengan jarak 0,7 detik. Sementara, Francesco Bagnaia sedang berada di posisi kedelapan usai start dari urutan tujuh.

Acosta sempat merangsek ke posisi ketiga. Namun Morbidelli langsung mengambil kembali posisinya. Fermin Aldeguer yang berada di posisi kelima sukses merangsek ke posisi keempat dengan mengkudeta Acosta.

Sementara, Bagnaia tampil sangat melempem. Murid anyar Valentino Rossi itu merosot ke posisi ke-12. Berbanding terbalik dengan rekan setimnya yang sedang berduel sengit memperebutkan posisi pertama.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Memasuki lap keenam, Marquez melakukan manuver ciamik dengan menyalip Alex Marquez. Baby Alien terus tancap gas hingga unggul 1,2 detik atas adiknya. Untuk posisi ketiga masih dihuni oleh Morbidelli yang dibayang-bayangi oleh Aldeguer.

Aldeguer secara mengejutkan mampu mengkudeta Morbidelli. Artinya, ada dua rider Gresini Ducati yang berada di tiga teratas karena Alex Marquez menghuni urutan kedua. Sementara, Marquez terus memacu kuda besinya untuk memperlebar jarak dari adiknya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
