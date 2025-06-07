Jelang MotoGP Aragon 2025, Francesco Bagnaia Kirim Sinyal Perang untuk Marc Marquez

ARAGON - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia siap memenangkan MotoGP Aragon 2025, baik itu sprint race maupun balapan utama. Bagnaia bahkan mengirim sinyal perang kepada Marc Marquez yang dijagokan menang di Sirkuit Aragon, Spanyol tersebut.

1. Yakin Menang

Francesco Bagnaia meraih hasil minor dalam dua rangkaian awal MotoGP Aragon 2025. Pembalap asli Italia itu berada di posisi ke-10 pada latihan bebas pertama (FP1), dan naik satu tingkat pada practice.

Sedangkan, rekan Bagnaia di Ducati, Marquez berhasil melibas dua rangkaian itu dengan predikat pembalap tercepat. Pembalap The Baby Alien itu memanf terkenal kuat ketika tampil di Sirkuit Aragon.

Walau begitu, Bagnaia tak ambil pusing dengan dua hasil minor di dua awal sesi MotoGP Aragon 2025. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mengatakan akan mencoba membuat perbedaan pada kualifikasi dan balapan utama.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Saya orang yang optimis. Saya tahu bahwa kita sedang membicarakan hal-hal yang rinci dan mungkin besok pagi, beberapa perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar," kata Bagnaia dilansir dari Crash, Sabtu (7/6/2025).

“Kami akan mencoba setidaknya memulai dari baris depan dan kemudian mencoba memenangkan perlombaan," tambahnya.