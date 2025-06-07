Kisah Lucu Marc Marquez Rebutan Restu Ibu dengan Alex Marquez agar Juara Dunia MotoGP 2025

KISAH lucu Marc Marquez menarik diulas. Dia rebutan restu ibu dengan Alex Marquez agar juara dunia MotoGP 2025.

Diketahui, Alex dan Marc Marquez kini memang bertengger di posisi teratas klasemen sementara MotoGP 2025. Keduanya tampil tangguh musim ini.

1. Marc Marquez dan Alex Marquez Kompak Gacor

Kiprah manis ditunjukkan Marc Marquez dan Alex Marquez di MotoGP 2025. Keduanya tampil gacor sehingga rutin naik podium.

Marc Marquez sudah tiga kali menang di balapan utama dan enam kali menang di sprint race. Dia pun kini bertengger di puncak klasemen dengan 196 poin.

Sementara Alex, dia sudah menang 1 kali di balapan utama dan 1 kali di sprint race. Kini, Alex mengekor Marc Marquez di urutan kedua dengan 172 poin. Tak ayal, kedua pembalap itu dijagokan juara musim ini.