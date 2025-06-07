Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Tak Terbendung, Francesco Bagnaia Melempem

ALCANIZ - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez masih tak terbendung lantaran kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Aragon 2025. Marquez sukses tampil cepat dan membukukan waktu 1 menit 46,607 detik di Sirkuit Aragon, Alcaniz, Spanyol, Sabtu (7/6/2025) sore WIB.

Sementara itu, posisi kedua dikuasai oleh Pedro Acosta (Red Bull KTM) usai hanya kalah 0,141 detik dari Marquez. Menariknya, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) tampil melempem dan harus puas berada di urutan ketujuh.

Jalannya Sesi Latihan 2

Francesco Bagnaia langsung memimpin sesi FP2 dengan mencatat waktu 1 menit 48,780 detik. Namun Alex Marquez berhasil meruntuhkan waktu tersebut dengan catatan 1 menit 47,375 detik.

Setelah 10 menit berlangsung, Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengambil alih posisi teratas dengan mencatat waktu 1 menit 47,182 detik. Marquez mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 46,624 detik.

Sementara, Bagnaia yang berada di posisi keempat terus memacu kuda besinya untuk mencatat waktu terbaiknya. Begitu juga dengan Alex Marquez yang berada di urutan keenam.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Memasuki 10 menit akhir, Marquez masih mendominasi. Baby Alien ditempel ketat oleh Pedro Acosta, dan Marco Bezzecchi. Di sisi lain, Alex Marquez harus terjatuh ketika masuk Tikungan 7 yang membuat bendera kuning berkibar.

Di akhir sesi, Marquez mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 46,607 detik. Tidak ada rider yang bisa meruntuhkan Baby Alien dari posisi teratas. Adapun Pedro Acosta dan Franco Morbidelli finis posisi kedua dan ketiga. Sementara Bagnaia di urutan ketujuh.