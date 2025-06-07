Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Dijuluki Rajanya Sirkuit Aragon, Marc Marquez Tak Mau Terlalu Pede Hadapi MotoGP Aragon 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |15:22 WIB
Meski Dijuluki Rajanya Sirkuit Aragon, Marc Marquez Tak Mau Terlalu <i>Pede</i> Hadapi MotoGP Aragon 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ARAGON - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tak mau terlalu percaya diri dapat memenangkan balapan MotoGP Aragon 2025. Marquez akui Sirkuit Aragon sangat cocok untuk gaya balapannya, namun ia tegaaskan butuh konsentrasi ekstra agar dirinya pun tak melakukan kesalahan.

Marc Marquez memulai serangkaian seri balapan MotoGP Aragon 2025 dengan baik. Dia sukses menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama (FP1), dan Practice di Sirkuit Aragon, Spanyol pada Jumat 6 Juni 2025 kemarin.

1. Rajanya Sirkuit Aragon

Hasil manis ini tak mengherankan lantaran Marquez punya catatan baik di Sirkuit Aragon. Pembalap berusia 32 tahun itu tercatat telah membukukan enam kemenangan, plus satu di Sprint Race di Sirkuit Aragon sejak berkarier di MotoGP 2013. Jumlah tersebut menjadi yang paling banyak diantara rider-rider lain!

Walau demikian, Marquez tak mau mengakui bahwa Sirkuit Aragon adalah trek yang mudah untuknya. Marquez menegaskan, lintasan balap ini membutuhkan konsentrasi ekstra.

"Tidak. Tentu saja, ini lebih mudah daripada lintasan balap lainnya. Misalnya, di Silverstone, saya bertarung dengan motor, saya membalap dengan kondisi fisik, itu lebih menantang karena saya melawan gaya membalap alami saya," kata Marquez dilansir dari Crash, Sabtu (7/6/2025).

Marc Marquez
Marc Marquez

"Di sini, semuanya berjalan lebih alami tetapi saya juga butuh konsentrasi ekstra agar tidak melakukan kesalahan," sambungnya.

2. Enggan Terlena

Marquez tak mau terlena dengan catatan tercepat dalam latihan bebas dan practice. Dia tak ingin mengulangi kesalahan seperti beberapa seri balapan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
