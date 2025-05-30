Benarkah Tanda-Tanda Kehancuran Ducati di MotoGP Mulai Terlihat? Ini Faktanya

BENARKAH tanda-tanda kehancuran Ducati di MotoGP mulai terlihat? Ini fakta yang sebenarnya!

Dua seri terkini di MotoGP 2025 memang tidak dimenangi oleh penunggang motor Ducati Desmosedici GP. Bahkan, dalam tiga seri terakhir, pole position direbut oleh Fabio Quartararo dari Yamaha!

1. Kehancuran Ducati

Starting grid balapan MotoGP Prancis 2025 (Foto: MotoGP)

Dua fakta itu lantas dianggap tanda-tanda kehancuran Ducati di MotoGP mulai terlihat. Benarkah demikian?

Ducati memang masih dominan di MotoGP 2025 dengan lima kemenangan dari tujuh seri awal. Tiga di antaranya disumbang Marc Marquez dan masing-masing satu oleh Francesco Bagnaia serta Alex Marquez.

Dari tujuh Sprint Race, semuanya masih dimenangi oleh Ducati. Marc Marquez merebut enam kemenangan beruntun, sementara satu lagi tercatat atas nama sang adik.

Lalu, puncak klasemen MotoGP 2025 juga masih dihuni Marquez yang membela Ducati Lenovo dengan 196 poin. Lima besar didominasi pabrikan asal Italia itu dengan hadirnya Alex Marquez, Bagnaia, Franco Morbidelli, di posisi 2-4.

Satu-satunya pembalap non-Ducati di lima besar adalah Johann Zarco di posisi lima. Pria asal Prancis itu merupakan andalan dari tim LCR Honda.