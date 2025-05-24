Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aleix Espargaro Berani Sumpah Tidak Rayu Jorge Martin Pindah ke Honda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |00:15 WIB
Aleix Espargaro Berani Sumpah Tidak Rayu Jorge Martin Pindah ke Honda
Aleix Espargaro berani sumpah tidak rayu Jorge Martin pindah ke Honda (Foto: Instagram/@aleixespargaro)
A
A
A

ALEIX Espargaro dituduh jadi biang keladi Jorge Martin ingin pindah dari Aprilia Racing dan menuju Honda Racing Corporation (HRC). Pria asal Spanyol itu berani sumpah tidak merayu koleganya sama sekali.

Martin dilaporkan ingin meninggalkan Aprilia di akhir musim ini kendati masih terikat kontrak sampai 2026. Rider berjuluk Martinator itu dikabarkan ingin mengaktifkan klausul performa dalam kontraknya, yang memungkinkan untuk hengkang.

1. Berani Sumpah

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin ingin cabut dari Aprilia (Foto: Instagram/@aprilia)

Di tengah spekulasi tersebut, muncul dugaan Honda tengah mendekati Martin via Espargaro di mana keduanya memang punya hubungan dekat. Selain itu, El Capitan juga berperan besar membujuk juniornya bergabung dengan Aprilia pada pertengahan 2024.

Espargaro membantah rumor yang beredar. Ia tidak menampik dirinya adalah sosok yang meyakinkan Martin untuk bergabung ke Aprilia pada musim lalu.

“Tidak ada yang bisa saya katakan. Satu-satunya hal yang ingin saya tegaskan adalah jika Jorge sekarang ada di Aprilia, saya tidak bilang itu salah saya atau karena saya,” ujar Espargaro, mengutip dari Crash, Sabtu (24/5/2025).

“Tapi saya sangat mendorong manajemen Aprilia, dan saya juga mendorong Jorge agar bergabung. Dia harus memilih antara dua atau tiga pabrikan berbeda dan saya benar-benar mendorongnya untuk memilih Aprilia,” papar pria berusia 35 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
