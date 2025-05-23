Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Ingin Cabut dari Aprilia Racing, Francesco Bagnaia: Patuhi Kontrakmu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |22:03 WIB
Jorge Martin Ingin Cabut dari Aprilia Racing, Francesco Bagnaia: Patuhi Kontrakmu!
Francesco Bagnaia menyuruh Jorge Martin untuk mematuhi kontraknya bersama Aprilia Racing (Foto: Instagram/@pecco63)
FRANCESCO Bagnaia ikut mengomentari situasi antara Jorge Martin dengan Aprilia Racing. Menurut pembalap tim Ducati Lenovo itu, sang kolega seharusnya mematuhi kontrak.

1. Hubungan Retak

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Hubungan Aprilia dan Martin retak karena cedera parah yang melanda sang juara bertahan. Martinator diketahui harus absen dari hampir semua seri balapan awal musim ini. 

Pembalap asal Spanyol itu hanya tampil sekali dalam seri balapan di Qatar, 14 April 2025. Sayangnya, Martin terjatuh dan kembali mengalami cedera dalam seri balapan tersebut. 

Kondisi ini membuat ekspektasi Aprilia terhadap Martin jauh panggang dari api. Juara dunia MotoGP 2024 itu diketahui memiliki kontrak selama dua musim yakni untuk 2025 dan 2026.

Namun sebelum kontrak selesai, Martin santer dikabarkan akan hengkang dari Aprilia. Ia dikabarkan segera merapat ke Honda Racing Corporation (HRC) untuk tahun depan.

2. Sudah Benar

Aprilia merespons isu tersebut dengan pernyataan tidak ada yang berubah dalam kontrak Martin. Melihat situasi ini, Bagnaia menilai langkah yang diambil tim sudah benar. 

"Saya menunggu kabar dari Aprilia sebelum mulai mengajukan beberapa pendapat tentang hal itu, dan seperti yang saya duga, Aprilia hanya mengatakan mereka akan melanjutkan seperti yang telah mereka tandatangani dalam kontrak,” tutur Bagnaia dilansir dari Crash, Jumat (23/5/2025).

 

Halaman:
1 2
