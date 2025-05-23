Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pilih Jalur Profesional, Jonatan Christie Dapat Peringatan dari Pengamat Bulu Tangkis Denmark

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |02:06 WIB
Pilih Jalur Profesional, Jonatan Christie Dapat Peringatan dari Pengamat Bulu Tangkis Denmark
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

PENGAMAT bulu tangkis asal Denmark, Fischer Nielsen memberikan peringatan kepada Jonatan Christie yang baru saja keluar dari Pelatnas PBSI. Menurut Nielsen, Jonatan harus beanr-benar menjaga kualitasnya karena menjadi pemain profesional tidaklah mudah.

Sebagaimana diketahui, Jonatan mengambil keputusan mengejutkan dengan keluar dari Pelatnas PBSI. Meski begitu, Jojo, sapaan akrabnya, masih akan tetap berkarier di dunia tepok bulu dengan menempuh jalur profesional.

Terkait keputusan Jonatan, Nielsen sejatinya tidak terlalu terkejut karena dinamika di dunia bulu tangkis saat ini memang seperti itu. Pada jajaran pemain top tunggal putra di dunia, cukup banyak yang menempuh jalur profesional seperti Viktor Axelsen, Anders Antonsen, dan Lee Zii Jia.

1. Peringatan untuk Jonatan Christie

Hanya saja Nielsen menyampaikan, terkadang keputusan untuk keluar dari Pelatnas justru menjadi petaka. Sebab, tidak semua pemain bisa tetap tampil gemilang setelah meninggalkan federasi.

“Terkadang itu disayangkan, karena beberapa pemain malah mengalami penurunan performa. Saya punya perasaan campur aduk soal keputusan ini,” kata Nielsen, dilansir dari Sport TV2, Jumat (23/5/2025).

Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Nielsen menjelaskan, banyak dari mereka kesulitan mengatur struktur kehidupan sehari-hari karena harus mengurus segalanya sendiri. Tidak hanya soal biaya, melainkan juga mengatur program latihannya secara mandiri.

2. Lee Zii Jia Bisa Jadi Contoh

Dia mengambil contoh Lee Zii Jia. Menurutnya, performa pemain asal Malaysia itu menjadi tidak konsisten setelah memutuskan untuk keluar dari BAM. Menurutnya, performa yang tidak konsisten itu tak luput dari kualitas latihannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement