Pilih Jalur Profesional, Jonatan Christie Dapat Peringatan dari Pengamat Bulu Tangkis Denmark

PENGAMAT bulu tangkis asal Denmark, Fischer Nielsen memberikan peringatan kepada Jonatan Christie yang baru saja keluar dari Pelatnas PBSI. Menurut Nielsen, Jonatan harus beanr-benar menjaga kualitasnya karena menjadi pemain profesional tidaklah mudah.

Sebagaimana diketahui, Jonatan mengambil keputusan mengejutkan dengan keluar dari Pelatnas PBSI. Meski begitu, Jojo, sapaan akrabnya, masih akan tetap berkarier di dunia tepok bulu dengan menempuh jalur profesional.

Terkait keputusan Jonatan, Nielsen sejatinya tidak terlalu terkejut karena dinamika di dunia bulu tangkis saat ini memang seperti itu. Pada jajaran pemain top tunggal putra di dunia, cukup banyak yang menempuh jalur profesional seperti Viktor Axelsen, Anders Antonsen, dan Lee Zii Jia.

1. Peringatan untuk Jonatan Christie

Hanya saja Nielsen menyampaikan, terkadang keputusan untuk keluar dari Pelatnas justru menjadi petaka. Sebab, tidak semua pemain bisa tetap tampil gemilang setelah meninggalkan federasi.

“Terkadang itu disayangkan, karena beberapa pemain malah mengalami penurunan performa. Saya punya perasaan campur aduk soal keputusan ini,” kata Nielsen, dilansir dari Sport TV2, Jumat (23/5/2025).

Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Nielsen menjelaskan, banyak dari mereka kesulitan mengatur struktur kehidupan sehari-hari karena harus mengurus segalanya sendiri. Tidak hanya soal biaya, melainkan juga mengatur program latihannya secara mandiri.

2. Lee Zii Jia Bisa Jadi Contoh

Dia mengambil contoh Lee Zii Jia. Menurutnya, performa pemain asal Malaysia itu menjadi tidak konsisten setelah memutuskan untuk keluar dari BAM. Menurutnya, performa yang tidak konsisten itu tak luput dari kualitas latihannya.