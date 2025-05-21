Hasil Drawing Wakil Indonesia di Singapore Open 2025: Jonatan Christie dan Fajar/Rian Lawan Pebulutangkis Malaysia

HASIL drawing Singapore Open 2025 sudah diumumkan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Dari hasil dunian tersebut, dua wakil Indonesia, Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kompak melawan wakil dari Malaysia.

Sesuai jadwal, Singapore Open akan berlangsung pada 17 Mei sampai 1 Juni 2025. Hanya ada tujuh wakil Indonesia yang beraksi di turnamen berlevel Super 750 itu.

1. Indonesia Kirim 7 Wakil

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia dan akan menghadapi Ng Tze Yong asal Malaysia. Ini sekaligus menjadi ajang perdana Jonatan sebagai pemain profesional usai keluar dari Pelatnas PBSI.

Pada sektor ganda putra, ada tiga wakil Indonesia yang akan beraksi. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda putra Malaysia, Nur Azriyn/Tan Wee Kiong.

Kemudian, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menghadapi Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh asal Thailand. Tentunya mereka bukan lawan yang mudah. Dan terakhir, ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Isfahani Pahlevi versus Hiroki Midorikawa/Kyohei Yamashita (Jepang).

Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)

Sama seperti ganda putra, sektor ganda campuran juga hanya ada tiga wakil saja. Mereka adalah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Jafar/Felisha akan Ming Che Lu/Hung En-Tzu asal Taiwan, Rehan/Gloria melawna wakil tuan rumah Hee Yong Kai Terry/Jin Yu Jia, dan Rinov/Pitha melawan pasangan anyar Skotlandia, Alexander Dunn/Julie Macpherson.

Sebenarnya, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti masuk dalam daftar pemain Indonesia yang berlaga di Singapore Open 2025. Namun diketahui, Dejan/Fadia ditarik mundur dari ajang tersebut.